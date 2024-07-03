Анна Седокова раскрыла, на что хотела потратить выигрыш в шоу "Выжить в Дубае"

Певица покинула шоу после травли со стороны звёзд. Если бы ей всё-таки удалось одержать победу, выигрыш бы ушёл на создание центра для женщинВ последнем выпуске шоу "Выжить в Дубае" к звёздной команде присоединилась Анна Седокова, но у неё почему-то сразу не задался разговор со своими товарищами.