Анна Седокова раскрыла, на что хотела потратить выигрыш в шоу "Выжить в Дубае"

Певица покинула шоу после травли со стороны звёзд. Если бы ей всё-таки удалось одержать победу, выигрыш бы ушёл на создание центра для женщинВ последнем выпуске шоу "Выжить в Дубае" к звёздной команде присоединилась Анна Седокова, но у неё почему-то сразу не задался разговор со своими товарищами.
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