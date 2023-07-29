Военное обозрение

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Минобороны РФ: Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ

Минобороны РФ: Ударом по Днепропетровску был поражен пункт управления ВСУ

Вечером 28 июля 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске.

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