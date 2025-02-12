«Набор» для свидания подрос в цене на 10%

Российским мужчинам, пригласившим девушку на свидание, придется отдать больше, чем год назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальные затраты на свидание достигли в феврале года почти 4,5 тысяч рублей.
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