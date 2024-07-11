Утонула после пьянки: муж вытащил жену из реки Уй в Учалинском районе Башкирии

Недавно на реке Уй в Учалинском районе Башкирии произошел трагический инцидент. Пожилая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться в водоеме, который также не был оборудован для купания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии