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Утонула после пьянки: муж вытащил жену из реки Уй в Учалинском районе Башкирии

Утонула после пьянки: муж вытащил жену из реки Уй в Учалинском районе Башкирии

Недавно на реке Уй в Учалинском районе Башкирии произошел трагический инцидент. Пожилая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться в водоеме, который также не был оборудован для купания.

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