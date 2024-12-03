По поручению курского губернатора жителям приграничья передали необходимые лекарства

<p style="text-align:justify"><strong>Буквально пару дней назад в ходе визита министра транспорта РФ Романа Старовойта и губернатора Алексея Смирнова в Фатежский ПВР жители приграничья попросили помощи в получении лекарств.
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