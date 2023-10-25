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Терминалы «ДелоПортс» за 9 месяцев нарастили перевалку контейнеров на 11%, зерна – на 55%

Терминалы «ДелоПортс» за 9 месяцев нарастили перевалку контейнеров на 11%, зерна – на 55%

Контейнерный терминал НУТЭП, принадлежащий «ДелоПортс», обработал за 9 месяцев 2023 года 459,9 тыс. ДФЭ, что на 11% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, при этом в 3 квартале было обработано 121,5 тыс.

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