В Сеуле по подозрению в госизмене арестован бывший министр национальной обороны Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра национальной обороны страны Ким Ён Хёна. Он подозревается в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Ёлем 3 декабря военного положения.
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