Рассекречены документы о зверствах фашистов под Суджей в годы ВОВ

Информацию со ссылкой на Следственный комитет РФ разместили в Администрации Курской области. Рассекречены документы о преступлениях немецких военнослужащих в отношении мирных жителей Курской области в годы Великой Отечественной войны.
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