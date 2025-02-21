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Курские новости

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Рассекречены документы о зверствах фашистов под Суджей в годы ВОВ

Рассекречены документы о зверствах фашистов под Суджей в годы ВОВ

Информацию со ссылкой на Следственный комитет РФ разместили в Администрации Курской области. Рассекречены документы о преступлениях немецких военнослужащих в отношении мирных жителей Курской области в годы Великой Отечественной войны.

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