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Пожилой пешеход попал в ДТП на улице Пушанина в Пензе

Пожилой пешеход попал в ДТП на улице Пушанина в Пензе

В Пензе на улице Пушанина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. По предварительным данным, предоставленным отделением пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции, 40-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля Lada Granta совершил наезд на 80-летнего мужчину.

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