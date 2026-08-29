Число погибших при атаке беспилотников ВСУ на Волгоград 31 июля выросло до трёх

Скончался ещё один пострадавший при атаке украинских беспилотников на Волгоград 31 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областной комитет здравоохранения.
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