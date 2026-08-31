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Новак велел усилить контроль за ценами на АЗС и не допускать дефицита топлива

Новак велел усилить контроль за ценами на АЗС и не допускать дефицита топлива

Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценами на независимых автозаправках.

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