Николай Яременко: Июль. Смотреть «Зенит» — и плакать…

Стартовавший очередной чемпионат России по футболу — унылое зрелище. Первый тур внутреннего чемпионата (впрочем, никаких других у нас давно уже нет и в ближайшем будущем не будет) оставил абсолютно тягостное впечатление.
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