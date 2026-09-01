Уличная светодиодная бахрома: полный гид по выбору и монтажу

Уличная светодиодная бахрома (https://mawinka.ru/category/svetodiodnaja-bahroma-/_ulichniy/) — это гирлянда, которая выдерживает дождь, снег и мороз.
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