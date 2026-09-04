Ямайка: 2 сентября власти ввели комендантский час, связанный с преступностью, в некоторых частях Сент-Кэтрин до 18:00 (23:00 по Гринвичу) 4 сентября, включая районы, ограниченные Уиллоуден, Физербед-лейн, Джобс-лейн, Вилла-роуд, Саннисайд, Клейтон-Кресент, Сент-Джонс-роуд, Дюпон-Драйв, а также Вальдес-роуд, Олд-Харбор-роуд и объездная дорога Спэниш-Таун.