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Контрафронт

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Ямайка: 2 сентября власти ввели комендантский час, связанный с преступностью, в некоторых частях...

Ямайка: 2 сентября власти ввели комендантский час, связанный с преступностью, в некоторых частях Сент-Кэтрин до 18:00 (23:00 по Гринвичу) 4 сентября, включая районы, ограниченные Уиллоуден, Физербед-лейн, Джобс-лейн, Вилла-роуд, Саннисайд, Клейтон-Кресент, Сент-Джонс-роуд, Дюпон-Драйв, а также Вальдес-роуд, Олд-Харбор-роуд и объездная дорога Спэниш-Таун.

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