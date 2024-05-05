Агентство Bloomberg подвело итог метаниям наших бегунков по заграницам: коротко говоря, они массово едут в Россию.
«Замучались пыль глотать»: граждане России возвращаются домой
Комментарии
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Нина Грекова
Лично я ... против их возвращения. Предавший один раз ... предаст ещё ... ещё и ещё. Почему не прислушиваются к мнению народа?
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11 час.
Сергей
Власть не интересует мнение народа, только личная выгода.... Как говориться, ничего личного, просто бизнес....
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11 час.
Ольга
Всех кто хочет вернуться, независимо от их статуса, только через СВО
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11 час.
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