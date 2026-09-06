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Царьград

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Telegraph: Принц Гарри обеспокоен безопасностью своих детей в школе

Telegraph: Принц Гарри обеспокоен безопасностью своих детей в школе

Принц Гарри и его семья переехали в Великобританию на длительное время. Гарри беспокоит безопасность детей на пути в школу.

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