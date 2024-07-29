Лаборатория проверила качество воды на челябинских водоемах после сильных ливней

В питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализов специалистов Роспотребнадзора.
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