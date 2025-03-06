Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о планах по сохранению исторических зданий и других домов, находящихся на пути строительства ВСМ Петербург — Москва.
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Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о планах по сохранению исторических зданий и других домов, находящихся на пути строительства ВСМ Петербург — Москва.