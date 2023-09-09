Жизнь - театр

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  • Астон Мартин
    Интересные снимки 👍И снова отражения
  • Yvan
    Просто надо было слово "мятеж" взять в кавычки.А что там по Вагн...
  • Владимир Алтайцев
    Тут не только фотошоп играет, надо ещё  поймать этот удачный кадр. Вот что главное. Спасибо  за  впечатления.И снова отражения

Территория Героев...(108)

Территория Героев...(108)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков вместе с подчиненным личным составом выполняли боевую задачу по обороне позиций российских войск.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за тему о наших героях. Низкий поклон ребятам и венок Славы. Погибшим - светлая память.
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17 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Как всегда  так приятно  знакомиться  с судьбами  героев  нашей Родины, спасибо  вам за то, что они не забыты.
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9 час.

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