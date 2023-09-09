Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков вместе с подчиненным личным составом выполняли боевую задачу по обороне позиций российских войск.
Территория Героев...(108)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за тему о наших героях. Низкий поклон ребятам и венок Славы. Погибшим - светлая память.
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17 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Как всегда так приятно знакомиться с судьбами героев нашей Родины, спасибо вам за то, что они не забыты.
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9 час.
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