Дефицит новых долларов в России: почему старые купюры стали проблемой для туристов и банков

Туристы из России все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом за рубежом: купюры долларов старого образца, которые они купили в обменниках на родине, за границей принимают с неохотой или вовсе отказываются от них.
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