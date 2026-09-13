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Регионы России

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Рамафоса и Путин обсудили конфликт на Украине на саммите БРИКС в Нью-Дели

Рамафоса и Путин обсудили конфликт на Украине на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели обсудил ситуацию на Украине.

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