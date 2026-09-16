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ДумаТВ

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Каким пенсионерам положена надбавка в 25%

Каким пенсионерам положена надбавка в 25%

Лантратова напомнила о праве неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве на повышение фиксированной выплаты к пенсии на 25%.

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