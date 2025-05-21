БПЛА Supercam S350 помог обнаружить и поразить серию образцов западного вооружения

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Беспилотный комплекс БПЛА Supercam S350 позволил российским подразделениям обнаружить и поразить в зоне СВО серию образцов вооружения западного производства, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии