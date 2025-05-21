Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    В Счетной палате заявили, что эффективность проверок возросла в 2,3 раза, однако поздравляем, но недоумеваем о чём зд...В Счетной палате ...
  • Владимир Алтайцев
    Почему автор не указал, в каком конкретно  магазине  это произошло?  Раз нет  адреса, значит, это ложь- любое фото мо...«Выходи, ещё доба...
  • Karmadon
    Ну и как всегда, мужиков рядом, конечно же, не нашлось... Противно это все.«Выходи, ещё доба...

БПЛА Supercam S350 помог обнаружить и поразить серию образцов западного вооружения

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Беспилотный комплекс БПЛА Supercam S350 позволил российским подразделениям обнаружить и поразить в зоне СВО серию образцов вооружения западного производства, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх