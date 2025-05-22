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Царьград

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Гилджес-Александер стал MVP НБА 2024/25, опередив Йокича и Адетокунбо

Гилджес-Александер стал MVP НБА 2024/25, опередив Йокича и Адетокунбо

Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы" признан самым ценным игроком НБА сезона 2024/25. Он стал вторым канадцем, удостоившимся этой награды, обойдя Николу Йокича и Янниса Адетокунбо.

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