Психолог объяснил, как поступать, если ребенок подвергся буллингу в школе

Чаще всего травле подвергаются ученики без друзей Родители ребенка, подвергшегося травле в школе, и администрация образовательного учреждения обязаны взять на контроль ситуацию и помочь подростку избавиться от буллинга, об этом радио Sputnik рассказал психолог Андрей Зберовский.