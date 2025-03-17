Психолог объяснил, как поступать, если ребенок подвергся буллингу в школе

Чаще всего травле подвергаются ученики без друзей Родители ребенка, подвергшегося травле в школе, и администрация образовательного учреждения обязаны взять на контроль ситуацию и помочь подростку избавиться от буллинга, об этом радио Sputnik рассказал психолог Андрей Зберовский.
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