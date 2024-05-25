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FTimes

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Правительство Британии замешано в заражении граждан ВИЧ и гепатитом

Правительство Британии замешано в заражении граждан ВИЧ и гепатитом

Правительство Британии замешано в заражении граждан ВИЧ и гепатитом Татьяна СергееваВ Великобритании раскрыт шокирующий скандал: в течение 21 года, с 1970-го по 1991-й, несколько тысяч людей инфицировались ВИЧ и гепатитом С в результате тайных испытаний лекарств.

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