Правительство Британии замешано в заражении граждан ВИЧ и гепатитом Татьяна СергееваВ Великобритании раскрыт шокирующий скандал: в течение 21 года, с 1970-го по 1991-й, несколько тысяч людей инфицировались ВИЧ и гепатитом С в результате тайных испытаний лекарств.
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