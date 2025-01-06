Противник заявляет поражение ЗРПК "Панцирь-С1" ударом FPV-дрона, запущенного с БЭК-носителя, Скадовский район Херсонской области.
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Противник заявляет поражение ЗРПК "Панцирь-С1" ударом FPV-дрона, запущенного с БЭК-носителя, Скадовский район Херсонской области.
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