На кончину Грэма отреагировал президент США Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма*, скончавшегося.
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На кончину Грэма отреагировал президент США Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма*, скончавшегося.
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