Комиссия по делам несовершеннолетних провела рейд в окружной столице

Неблагополучной семья не становится в одночасье. Причины могут быть самыми разными. Но разбираться в них, помогать выбираться из беды, не оставлять без внимания тревожные сигналы – задача муниципальной власти.
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