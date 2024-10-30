ВСУ попали в страшную бойню в Успеновке: новые позиции ВС РФ полностью ломают план противника

Он заявил, что если российская армия захватит это село и начнет контролировать перекресток возле автозаправочной станции в Успеновке, то ряд других населенных пунктов окажется отрезанными от своих логистических путей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии