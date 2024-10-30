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ВК Пресс

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ВСУ попали в страшную бойню в Успеновке: новые позиции ВС РФ полностью ломают план противника

ВСУ попали в страшную бойню в Успеновке: новые позиции ВС РФ полностью ломают план противника

Он заявил, что если российская армия захватит это село и начнет контролировать перекресток возле автозаправочной станции в Успеновке, то ряд других населенных пунктов окажется отрезанными от своих логистических путей.

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