Россияне могут столкнуться с ростом цен на сладости

В России цены на сладости могут вырасти, если специалисты введут маркировку. Об этом пишет Сiбдепо.Как передает источник, необходимое для этого оборудование стоит немалых денег, а фабрикам придется перестраивать производства.
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