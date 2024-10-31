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Россияне могут столкнуться с ростом цен на сладости

Россияне могут столкнуться с ростом цен на сладости

В России цены на сладости могут вырасти, если специалисты введут маркировку. Об этом пишет Сiбдепо.Как передает источник, необходимое для этого оборудование стоит немалых денег, а фабрикам придется перестраивать производства.

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