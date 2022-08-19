Привлечение гастарбайтеров обсудят на ВЭФ-2022?

В представительстве Министерства иностранных РФ во Владивостоке отмечают, что северокорейский посол заявил о своих намерениях почти одновременно с публикацией интервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.
В представительстве Министерства иностранных РФ во Владивостоке отмечают, что северокорейский посол заявил о своих намерениях почти одновременно с публикацией интервью директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.
Свежие комментарии