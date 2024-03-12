Мадуро назвал Зеленского клоуном после его оскорбления папы римского

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил украинского лидера Владимира Зеленского, оскорбившего Папу Франциска, с «вредным для своего народа побежденным клоуном», как Хуан Гуайдо, бывший временный лидер Венесуэлы.
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