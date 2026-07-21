Депутаты гордумы возложили цветы к памятнику Чкалову на площади Минина

20 июля председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатами гордумы и Законодательного Собрания Нижегородской области, представителями ветеранских организаций, молодежной палаты при городской думе и регионального молодежного парламента возложил цветы к памятнику Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.