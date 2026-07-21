Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Депутаты гордумы возложили цветы к памятнику Чкалову на площади Минина

Депутаты гордумы возложили цветы к памятнику Чкалову на площади Минина

20 июля председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатами гордумы и Законодательного Собрания Нижегородской области, представителями ветеранских организаций, молодежной палаты при городской думе и регионального молодежного парламента возложил цветы к памятнику Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии