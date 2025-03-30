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Царьград

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Вашингтон был вовлечён гораздо масштабнее: стало известно о скрытой роли США в операциях Украины против России

Вашингтон был вовлечён гораздо масштабнее: стало известно о скрытой роли США в операциях Украины против России

Скрытая роль США в операциях Украины против России была гораздо масштабнее.Вашингтон был вовлечён «гораздо глубже и масштабнее», чем считалось ранее.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
США влезли во все республики СССР... после развала страны. Включая и Россию. И хозяйничать у нас они перестали совсем недавно. Это всё, ещё долго будет нам отзываться и портить жизнь...
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