Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Идиоты  нацисты. Инвестор  платит в  России  13%, а  все остальные  проценты вывозит из России.Вой на Украине: С...
  • Виктор Ершов
    Какой то никчемный набор фраз мешающий определить единственный вариант завершения. Капитуляция политической власти в ...Трамп вступает в ...
  • Владимир Алтайцев
    Какие  три варианта  для  Украины? Есть только  один - её капитуляция  безоговорочная.Трамп вступает в ...

Трамп вступает в должность. Три варианта окончания СВО и пять аргументов России

Трамп вступает в должность. Три варианта окончания СВО и пять аргументов России

20 января Дональд Трамп вступает в должность президента США. Есть вероятность, что новый хозяин Белого дома попробует добиться окончания СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Гердин
Мне 6 соток под картошку в Беверли-Хиллз плииз!
Ответить
19 час.
Владимир Алтайцев
Какие  три варианта  для  Украины? Есть только  один - её капитуляция  безоговорочная.
Ответить
10 час.
Виктор Ершов
Какой то никчемный набор фраз мешающий определить единственный вариант завершения. Капитуляция политической власти в Киеве с последующим территориальный деление западной части между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Точка.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх