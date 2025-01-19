20 января Дональд Трамп вступает в должность президента США. Есть вероятность, что новый хозяин Белого дома попробует добиться окончания СВО.
Трамп вступает в должность. Три варианта окончания СВО и пять аргументов России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Гердин
Мне 6 соток под картошку в Беверли-Хиллз плииз!
Ответить
19 час.
Владимир Алтайцев
Какие три варианта для Украины? Есть только один - её капитуляция безоговорочная.
Ответить
10 час.
Виктор Ершов
Какой то никчемный набор фраз мешающий определить единственный вариант завершения. Капитуляция политической власти в Киеве с последующим территориальный деление западной части между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Точка.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии