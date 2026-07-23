Левит заявила, что терпение Трампа к Тьюну уже на исходе

Терпение президента США Дональда Трампа в отношении лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 23 июля в ходе пресс-конференции.
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