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Четверо военных из Ивановской области погибли в СВО

Четверо военных из Ивановской области погибли в СВО

В Ивановской области прошло прощание с погибшими героями.Четверо военнослужащих из Ивановской области погибли в СВО.

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