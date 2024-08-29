Куртулмуш: переговоры России и Турции провалились из-за решения других стран

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш утверждает, что в 2022 году Киев и Москва были готовы подписать мирное соглашение, однако процедура была сорвана другими странами, которые не хотели спокойствия в регионе.
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