🇺🇦Отлов пушечного мяса на Украине идет полным ходом❗️ Беспредел душегубов из СС ТЦК стал обыденностью, они плюют на законы, считая себя выше всех☠️ 📍 т.
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🇺🇦Отлов пушечного мяса на Украине идет полным ходом❗️ Беспредел душегубов из СС ТЦК стал обыденностью, они плюют на законы, считая себя выше всех☠️ 📍 т.
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