Впервые учебная неделя в уссурийских школах началась с гимна России и выноса флага

Средняя школа № 8 одна из первых в Уссурийске откликнулась на инициативу Минпросвещения России начинать учебную неделю выносом Государственного флага Российской Федерации под звуки гимна, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.