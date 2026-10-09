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«Дай Бог дожить, увидеть»: Ольга Фриске со слезами рассказала, что от Платона скрывают семью мамы

«Дай Бог дожить, увидеть»: Ольга Фриске со слезами рассказала, что от Платона скрывают семью мамы

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года: певица несколько лет боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее.

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