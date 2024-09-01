«Поехали в Китай!» Часть 1: Пекин – ноль электросамокатов, море зелени, панельки и дворцы

Китай – загадочная страна для большинства жителей России. Почему туда обязательно стоит поехать, в чем не совпадают ожидание и реальность, как побывать в горах из фильма «Аватар» и деревне, которой 2,5 тысячи лет, – в серии репортажей «Татар-информа» из КНР, которую мы начинаем с Пекина.
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