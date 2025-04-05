Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

"Спасибо, что все болеете!": Овечкин обратился к болельщикам из России после повторения рекорда Гретцки

"Спасибо, что все болеете!": Овечкин обратился к болельщикам из России после повторения рекорда Гретцки

Форвард ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки.Александр Овечкин после повторения рекорда передал привет России и поблагодарил соотечественников за поддержку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх