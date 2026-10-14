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Ночные рейсы на Ямал задержали из-за ограничений в аэропортах Москвы

Ночные рейсы на Ямал задержали из-за ограничений в аэропортах Москвы

Вечером в московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Из-за этого задержаны ночные рейсы 14 октября в Новый Уренгой и Салехард, следует из данных табло авиакомпании «Ямал».

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