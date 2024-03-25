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Эксперты назвали потери организаторов мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле»

Организаторы массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" могли потерять за выходные 23-24 марта до 3-4 млрд рублей, заявил главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов.

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Арлег Сварогов
Опять пидоры деньги считают
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