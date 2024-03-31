75-летний мужчина разбил окно и выбрался из пылающего дома в Удмуртии

Кожило. Удмуртия. Мужчина 1948 года рождения самостоятельно спасся из горящего дома в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР пожар произошёл 30 марта около 19:40 в деревне Кожило Балезинского района.
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