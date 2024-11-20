Минометные расчеты десантников ВС РФ уничтожили пункт ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Подразделения десантников ВС РФ из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение подразделениям военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра в Запорожской области в районе Энергодара.
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