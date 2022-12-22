Депутат ЗС ПК Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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