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Депутат ЗС ПК Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Депутат ЗС ПК Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов посетил Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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