Цены на электроэнергию в Европе взлетели до 20-месячного максимума

Ранее в этом месяце падение объемов производства ветроэнергии ужесточило ситуацию на рынках электроэнергии в Европе, а цены на электроэнергию в Германии достигли самого высокого уровня с момента пика энергетического кризиса в 2022 году.
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